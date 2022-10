Adnkronos

Non 'mostri' né 'populisti' ma 'realisti' e questo 'la gente lo capisce'. Alladi Vox , il partito di destra spagnolo, Giorgia Meloni torna a parlare in attesa di ...Viktor Orban e Donald...Giorgia Meloni si scusa per non poter essere presente stavolta allaelettorale di Vox. C'e'... da dove è intervenuto Donald- In Italia usano l'alleanza con Vox per definirci ... Trump a kermesse Vox: "Difesa confini e agenda conservatrice" (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato insieme a Giorgia Meloni e Viktor Orban tra i leader internazionali che hanno inviato un video-messaggio alla kermesse di Vox, ...Ospite - come Orban e Trump - del partito di destra spagnolo, ha detto: "Ora riprendiamo il controllo del nostro destino" ...