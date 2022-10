Trotto | Derby Italiano 2022 | vince Dimitri Ferm

... l'ora in cui sono partiti i migliori 3 anni in gara per contendersi il 95°Italiano del. A vincere l'ambitissimo Nastro Azzurro è stato Dimitri Ferm , favoritissimo della vigilia, ...Otto concorrenti al via nel Criterium Maschi (. 34.100 " per femmine indigene di 2 anni " mt. 1.640), Explosive Axe era il netto favorito della vigilia insieme a Equipe della Casa . Il possibile ...Nel bellissimo pomeriggio odierno, 9 ottobre 2022, a Roma, presso l’ippodromo Capannelle, è una Giornata importantissima per il Trotto italiano: Derby & Oaks 2022. Alessandro Giocciadoro, in sediolo a ...Roma, 9 ott. Adnkronos) – In occasione del 95° Derby Italiano del Trotto, in programma domenica 9 ottobre all'Ippodromo Capannelle, presente anche Zbigniew Boniek, ex campione di Roma e Juve e attualm ...