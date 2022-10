Teatro del Buratto e FAO Schwarz | per riportare in scena “GIOCAGIOCATTOLO”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 ottobre 2022)dele FAO, uniti persul palcoscenico uno degli spettacoli più iconici per i bambini: “– Quando i bambini dormono…i giocattoli giocano“. Non c’è nulla di più bello per i piccini che l’immaginazione e i giocattoli. Insieme creano quella combo perfetta da cui non ci si vorrebbe mai allontanare. Si realizzano storie, si viaggia con la fantasia, stimolando così il proprio estro creativo, divertendosi e stupendosi ancora, con quella magia che traspare dallo sguardo.dele FAO– Pianetadonne Ebbene! Tale obiettivo è proprio quello deldele FAOche, attraverso la loro partnership, hanno nuovamente portato alla ...