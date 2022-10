Spalletti | «Il Napoli è una squadra che non abbassa mai le motivazioni»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’allenatore del, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita di campionato contro la Cremonese. «Non è stata una gara facile per noi perché dopo essere passati in vantaggio abbiamo subito il pareggio da un rimpallo sfortunato e lì la partita si è portata su delle qualità che non si avvicinano alle nostre caratteristiche. Non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla. Poi però lanon ha mai perso la lucidità ed è stata premiata perché Simeone ha fatto un grande gol. però partita difficile perché la Cremonese non merita la classifica che ha» Non si gioca in 12 ma sono tutti partecipi «Questa è la loro qualità, la loro disponibilità. La caratteristica del calciatore disposto a fare bene i minuti che ha senza pensare cosa avrebbe fatto in quelli che non ha avuto. Forse con i ragazzi ...