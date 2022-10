Separazione Totti-Blasi | al via la prima udienza il 14 ottobre

(Di domenica 9 ottobre 2022), ha inizio la battaglia legale per la: si comincia con lail prossimo 142022, al via la. Laè stata fissata per il 142022. Si parlerà delle borse di Ilaryscomparse, dopo che è sparita la cassaforte contenente i rolex dell’ex capitano della Roma. Da qui il giudice civile dovrà decidere del destino della collezione di borse scomparse e sulle quali Francescoin un’intervista al Corriere della Sera ha detto: «E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso». Proprio sulla restituzione delle borse è stata ...

