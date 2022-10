Paura per Gabriel Jesus | sviene in campo durante Arsenal-Liverpool

Agenzia ANSA

... soprattuttola Bertram che non aveva mai giocato in Serie A1 e che invece si è addirittura ritrovata in finale di Coppa Italia,un certo periodo mettendo anchea Milano. Reggio Emilia ...il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, "è solo l'inizio". Alla guida delle forze russe ... La guerra in Ucraina, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Tensioni nucleari - Biden, la... Paura per rogo in condominio a Napoli, tre famiglie sgomberate La sconfitta subita ieri contro il Milan a San Siro potrebbe aver posto fine ai sogni scudetto della Juventus, almeno secondo i colleghi di Sportmediaset: i bianconeri hanno retto soltanto 20… Leggi ...Fabio Miretti è stato uno dei giovani più interessanti, ma la situazione per lui sta crollando e dunque ci si sta interrogando sul futuro.