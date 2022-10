Meteo | ancora piogge e temporali lunedì nel palermitano | diramata nuova allerta gialla

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 9 ottobre 2022) Inizia un’altra settimana e l’prosegue. Anche per la giornata di10 ottobre si prevedono in Sicilia e nelcondizioni di maltempo. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino diper “condi-avverse” e rischio di “rovesci o”. Il bollettino valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 ore successive prevede in particolar modo “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Le previsioni per10 ottobre ...