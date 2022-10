Master Detective Archives | RAIN CODE | svelati nuovi dettagli da Spike Chunsoft

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tramite comunicato stampa,ha svelatointeressantiriguardanti trama, personaggi e gameplay di, scopriamoli insieme in questo articolo dedicatoè un’azienda che si sta via via sempre più facendo conoscere in occidente, e non solo come publisher. Se infatti, originariamente, veniva riconosciuta esclusivamente per la serie di Visual Novel investigative Danganronpa, arrivate lo scorso anno anche su Nintendo Switch in un pacchetto chiamato Decadence, recentemente vi abbiamo parlato del tie-in di Made in Abyss da loro pubblicato, non andato poi così felicemente, ma che è comunque un punto di partenza per pensare di fare ...

