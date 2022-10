Logistica | Loriga&Associati | digitalizzazione | efficienza e riduzione emissioni per il futuro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) -, contenimento dei costi e riduzioni delledi Co2. Potremmo descrivere così ladel. Per ridurre letutti gli operatori del settore opteranno per carburanti alternativi e, quasi certamente, porterà con il tempo a creare hub nazionali per ridurre i km e il numero di mezzi su strada. Ma la vera rivoluzione, in realtà, sarà legata alladell'intero comparto, grazie all'uso dei Big Data e dell'Intelligenza Artificiale. “La tecnologia - precisa Orazio Stella, senior partner di Loriga&Associati, società di ricerca e selezione - può davvero essere un valido alleato anche nel settore della. L'uso dei big data, ad esempio, aiuta a ...