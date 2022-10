ilmattino.it

È il palermitano Gaspare Mutolo , storico pentito di mafia che iniziò a parlare con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dopo essere stato anche l'di Totò. L'accento siciliano si ...In sostanza diceva di essere stato, in passato, l'die che ogni qualvolta lo andava a prendere si recava in via Regione Siciliana, nei pressi della rotonda del Motel Agip, dovesi ... L'ex autista di Riina dipinge la Piovra, Mutolo: «Lo faccio per superare il male» Inviato a Sant'Anastasia Arriva, sorreggendosi con un bastone. Sono gli acciacchi di un 82enne, che ha trascorso 28 anni in carcere e gli ultimi 30 da collaboratore di giustizia sotto ...