Luce

Quasi un secolo di vita dedicato alla lotta per i diritti. Opal Lee, la 'nonna di Juneteenth' ha attraversato gli ...... tra gli altri, la filosofa Maura Gancitano, lae imprenditrice queer Francesca Cavallo, Fabrizio Acanfora,impegnato a sostegno della cultura dell'inclusione, e la neoeletta ... La scrittrice e attivista Opal Lee: "Nessuno di noi è libero finché non lo siamo tutti" - Luce Nobel per la Pace 2022 a un attivista bielorusso e a due associazioni per i diritti umani, una russa e una bielorussa.Il riconoscimento al dissidente bielorusso Ales Bialiatski, detenuto senza processo da due anni, e a due organizzazioni per i diritti umani: la russa "Memorial" (messa fuorilegge da Mosca) e quella uc ...