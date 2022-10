Il solito pacifismo a senso unico

(Di domenica 9 ottobre 2022) Quarant'anni dopo, è tutto come prima. In Italia il clima di terrore alimentato da politici e commentatori a proposito di una "imminente catastrofe nucleare" mistifica la realtà allo stesso modo.

È ora di scendere in piazza contro i regimi dittatoriali e non contro le democrazie. Ed è ora di finirla anche con l'ipocrisia ...