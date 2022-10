Il confronto tra Iva e Selvaggia in tv non finisce nel migliore dei modi tra giustificazioni e accuse

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 9 ottobre 2022) Iva Zanicchi ha chiesto scusa aLucarelli. Lo ha fatto questa mattina sui social, lo ha fatto prima ancora che la giornalista intervenisse in diretta, nel corso della trasmissione Da noi a ruota libera. E se si fosse limitata a chiedere scusa, non ci sarebbero stati problemi. Si può sbagliare. Come ha fatto notare la Lucarelli, non si lava l’onta con il sangue. Si va avanti. Purtroppo però la Zanicchi, come capita a molte persone che hanno commesso un errore, ha trovato anche delle. “Dalle mie parti quella parola si usa come intercalare, era tardi, io però non ti volevo offendere, ti ricordi quella volta in cui hai scritto che io ero una vaiassa…” queste alcune delle frasi che la Zanicchi ha pronunciato durante il faccia a faccia, con la Lucarelli, intervenuta telefonicamente nel corso della trasmissione di Francesca Fialdini. ...