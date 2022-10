Ha una faccia da sindrome down | Sconcerti si scusa per la frase su Haaland

(Di domenica 9 ottobre 2022) Erling"ha questaun po' da, non normalissima". Così si è espresso il giornalista Marioparlando in radio del fenomenale calciatore del Manchester City. Un'uscita a dir poco...

...di dimettersi ma non ci aspettiamo assolutamente che lo, anche perché poi per lui sarebbe difficile persino ricollocarsi in un'altra realtà di medio/alta classifica. Solo Marcello Lippi ,...Non rimane molto tempo prima chebuio... La corsa sarebbe finita, più o meno, in questi ... Ancorasituazione di attesa a Suzuka, la pioggia non cessa anche se all'orizzonte il cielo sembra ...