Golf | Shriners Children’s Open 2022 | che giro di Patrick Cantlay! Il californiano vola in testa a 18 buche dal termine

(Di domenica 9 ottobre 2022) Terzospettacolare diCantlay allo. Il, ormai tra i big del PGA Tour, compie un numero di enormi proporzioni, girando in 60 colpi nel terzodi questo evento del PGA Tour di scena a Las Vegas. -11 per lui, cheal comando con 11 birdie e si trova accanto al sudcoreano Tom Kim a -19 (per lui altro risultato di enorme rispetto, -9 bogey free). Sono terzi insieme il leader di ieri, il cileno Mito Pereira, e l’americano Matthew NeSmith, che con giri in -4 e -8 si trovano rispettivamente a tre colpi di distanza dai due leader, conservando dunque qualche speranza di lottare per la vittoria finale., DP World Tour: Jon Rahm ...

Sono terzi i due sudcoreani Tom Kim e Si Woo Kim , entrambi a - 10 insieme all'USA Maverick McNealy . Sesti a - 9 Kevin Streelman e Chad Ramey e l'australiano Cameron Davis , tutti in risalita ...E' dal 2020 (Martin Laird alloChildren's Open) che un golfista, sul massimo circuito americano maschile, non riesce a imporsi in un torneo dopo esservi entrato grazie a una esenzione di uno ...