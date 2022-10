Gf Vip | la dichiarazione choc di Gegia su Marco Bellavia | «Voleva fare cose a letto con me»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 9 ottobre 2022)se n’è andato, ma forse ritornerà. Al Gf Vip non detta l’ultima parola e se ieri abbiamo assistito al grande ritorno in studio di Ginevra Lamborghini, nonostante l’esclusione dal reality, settimana prossima potrebbe essere il caso di. Intanto però il caso dell’ex conduttore di Bum Bum Bam, che la settimana scorsa ha chiesto di uscire dalla Casa in accordo con la produzione per il bullismo subito da parte di alcuni compagni, continua a far discutere. Se ieri Giovanni Ciacci si è pubblicamente scusato con Alfonso Signorini e il pubblico per il suo comportamento, poche ora faha fatto unamolto grave sul conto di. In salone con Charlie Gnocchi, la comica ha esordito: «Con questo fatto ditutti ...