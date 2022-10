Genova | 42enne con problemi psichiatrici uccide a coltellate il padre

(Di domenica 9 ottobre 2022) commenta Dramma adove unconha ucciso ail77enne. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in un appartamento in via Novella, ...

L'uomo ha accoltellato il genitore e colpito anche la sorella che cercava di ...commenta Dramma adove uncon problemi psichiatrici ha ucciso a coltellate il padre 77enne. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in un appartamento in via Novella, sulle alture di...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-38e97da9-9261-1695-baf7-9b555727f0 ...Intorno alle 19 di oggi, domenica 9 ottobre, una lite tra padre (77 anni) e figlio (42 anni) è degenerata fino al tragico epilogo. Teatro dell’omicidio via Novella, sulle alture di Genova Prà . Il fig ...