Empoli | Destro | «Uno dei più bei gol che ho mai fatto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le parole di Mattiadopo il pari trae Torino: «Era importantissimo sbloccarmi, peccato per non aver portato a casa i tre punti» Mattiaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Torino e. Di seguito le sue parole. «E’ uno dei più belli, quando la palla entra va sempre bene. Era importantissimo sbloccarmi, peccato per non aver portato a casa i tre punti. Io sto lavorando tanto come tutti gli altri compagni di squadra, dobbiamo dare tutti il massimo. Non siamo stati furbi alla fine per ottenere i tre punti. E’ un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, dobbiamo dare sempre quel qualcosa in più». L'articolo proviene da Calcio News 24.