Diego Costa sulla standing ovation dello Stamford Bridge | «È stato qualcosa di speciale»

(Di domenica 9 ottobre 2022) . Le parole dell’attaccante del Wolverhamptonal ritorno alloin occasione del match di Premier League tra Chelsea e Wolverhampton ha ricevuto unadei suoi ex tifosi nel momento in cui ha lasciato il campo. Ecco le parole dell’attaccante al termine del match: «La giornata di oggi ha dimostrato che con i tifosi non mi sono lasciato male. Èdi, mi ha fatto sentire che nel tempo che ho trascorso qui ho lavorato bene e ho lasciato bei ricordi. Non ho mai avuto problemi con i tifosi e con il pubblico, il problema era con l’allenatore, con cui mi sono lasciato male. Me ne sono andato di nuovo da campione d’Inghilterra, ma lui non contava più su di me e io non potevo ...

