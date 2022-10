Cuore Dortmund e beffa Bayern | pari e emozioni nel Klassikne

(Di domenica 9 ottobre 2022) IlMonaco di Nageslmann si fa recuperare due gol e il Klassiken contro iltermina intà IlMonaco di Nageslmann si fa recuperare due gol e il Klassiken contro iltermina intà. La prima volta nel post Lewandowski e Haaland nel Klassiken che però regala sempre tantenella sfida. Ilsi porta sul doppio vantaggio con Goretzka e Sané, una partita che sembra andare in discesa per i bavaresi che però non hanno fatto i conti con i gialloneri. Terzic e i cambi hanno cambiato la squadra che prima accorcia con Moukoko e poi all’ultimo respiro trovano ilcon Modeste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

