“Criminale e schifoso” Papa Francesco fuori controllo sui migranti

L'esclusione dei migranti è schifosa, è peccaminosa, è. Non aprire le porte a chi ha bisogno 'No, non li escludiamo, li mandiamo via' Sì, ai lager, dove sono sfruttati e venduti come ...E', non aprire le porte a chi ha bisogno. No, non li escludiamo... Li mandiamo via... Ai lager, dove sono sfruttati e venduti come schiavi', aggiunge il Santo Padre. ' Fratelli e sorelle ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ scandalosa l’esclusione dei migranti, anzi è criminale, li fa morire davanti a noi e così oggi ...Nel giorno della canonizzazione del vescovo Giovanni Battista Scalabrini e del salesiano Artemide Zatti il richiamo di Francesco: “Non aprire le porte vuol dire rimandarli ai lager”. Nuovo ...