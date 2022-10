Calcio | Serie A 2022-2023 | Roma-Lecce 2-1 I capitolini vincono nel secondo tempo | ma si fa male Dybala

" Non l'ho mai visto correre così e sinceramente mi fa piacere ma c'è un problema ". Il dubbio di Fabio Capello su Zaniolo emerge chiaramente negli studi di Sky Sport 24. L'ex tecnico della Roma ...ROMA - "Come sta Dybala Dico male, per non dire molto, molto male. Ma la sensazione è che stia molto, molto male. Non ho parlato con il dottore, ma per esperienza posso dire che non siamo ottimisti. ...La domenica di campionato si chiude con il successo della Roma: i capitolini hanno infatti battuto per 2-1 il Lecce. Successo anche per il Napoli, in coda invece vince il Monza.Nel posticipo della domenica della nona giornata di Serie A, i giallorossi hanno infatti ... ha trovato subito il nuovo vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Dybala, dopo fallo ...