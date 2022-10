Bonassola | in 500 a sostegno di Don Giulio Mignani | il parroco “ribelle” a favore di matrimonio egualitario | eutanasia e aborto

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ildi, Don, è stato sospeso dal vescovo Luigi Ernesto Palletti dopo aver ricevuto una serie di richiami scritti che gli imponevano di astenersi dal fare dichiarazioni indei matrimoni egualitari, dell’e dell’. Domenica 9 ottobre si è tenuta ala manifestazione organizzata dai fedeli e che ha coinvolto associazioni provenienti da diverse città italiane adi Don. Per l’occasione è nato lo slogan #iostocondon. «Io però le cose che ho detto le rivendico, e le continuo a pensare per amore della stessa istituzione che oggi mi punisce, mica per altro. Ad oggi, i passi avanti che ha fatto la Chiesa ...

Per il Vaticano lo scandalo ha un nome: si chiama don Giulio Mignani, parroco di Bonassola, Montaretto, Framura e Castagnola, sospeso dal suo ministero con una notifica firmata dal vescovo, monsignor Luigi Ernesto Palletti, è arrivata il 3 ottobre: la diocesi di La Spezia ha sospeso Don Giulio Mignani, 52 anni, prete di Bonassola, Montaretto, Framura e Castagnola. Non potrà più celebrare messa in pubblico né predicare per le sue posizioni su aborto, fine vita ma soprattutto amore.