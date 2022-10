WWE | Ora c’è la conferma | LA Knight è tornato e lo vedremo anche lottare

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo diverse settimane di avvisaglie è arrivata la. LAe Max Duprì non esiste più. Vince McMahon lo aveva portato nel main roster dandogli un nuovo nome ed un nuovo personaggio, nonchè mettendolo a capo (come manager) della Maximum Male Models. Questa fase sembra essersi definitivamente chiusa. Max ha ritrovato la sua identità e si preparaa tornare asul ring. “Chi sono? LA” Max Duprì non esiste più. Max ha ritrovato la sua “vera” identità, ossia quella di LA. Sembra essersi definitivamente chiuso il capitolo che lo ha visto nel ruolo di manager della Maxium Male Models. Ieri notte a SmackDown il segmento di chiusura. Duprì ha colpito a suon di sediate Ma.çé e Mån.sôör, Maxxine è intervuta per calmarlo, ...

... El Muerto , e il progetto haarruolato uno sceneggiatore e un regista. Secondo The Wrap , il ...e ha anche una certa esperienza di wrestling avendo gareggiato in due partite di alto profilo inCome riportato da Yahoo! Japan , Inoki è morto nella sua casa in Giappone il 1 ottobre (locale) ... Laha reso omaggio a Inoki durante l'ultimo episodio di SmackDown: Antonio Inoki, fondatore ...Come sappiamo Roman Reigns e Logan Paul si affronteranno a Crown Jewel il prossimo 5 novembre in Arabia Saudita con in palio il WWE Undisputed Universal Title. Ieri notte a SmackDown c’è stato confron ...Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare, giustamente, del White Rabbit che dovrebbe apparire molto presto, ovvero questa notte a Extreme Rules secondo gli ultimi indizi rilasciati durante S ...