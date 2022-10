Vertice Meloni-Salvini-Berlusconi | «Tempi rapidi per il governo» La Lega | «Nostri ministri sono pronti»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo la vittoria alle urne e i giorni di fuoco successivi tra toto-e prime polemiche, i leader del centrodestra si riuniscono ad Arcore per una riunione sul prossimo futuro del Paese. «C’è la necessità di avere unforte e capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall’emergenza dovuta ai costi dell’energia.stati fatti importanti passi avanti in questa direzione», fanno sapere alcune fonti della coalizione a fine riunione, «è volontà comune procedere più speditamente possibile lungo la strada per la formazione dell’esecutivo». I leader di Forza Italia,e Fratelli d’Italia siquindi confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità, come spiegano ancora le fonti interne, di «avere unforte e capace di rispondere ai ...

I leader si sono confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità di avere un governo forte e capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall'emergenza dovuta ai costi ..La Cgil in corteo a Roma un anno dall'assalto alla sede nazionale del sindacato da parte dei neofascisti. Meloni: Sinistra in piazza contro governo che ancora non c'è. Poi la nota di Fratelli d'Italia ...I principali tre leader della futura maggioranza di governo si sono incontrati a villa San Martino per organizzare i primi passi dell'esecutivo in formazione ...