Udinese | Sottil | “Costruiremo una mentalità vincente”

(Di sabato 8 ottobre 2022)- Grande preparazione in casa Friuliana, domani l’sfiderà l’Atalanta, per una gara di altissimo livello alla Dacia Arena. L’allenatore dell’, Andrea, ha svolto la conferenza stampa di rito alla vigilia della gara di domani contro l’Atalanta. Ha parlato dellache sta sviluppando la sua squadra e della crescita di Samardzic. Di seguito, le parole dell’ex Ascoli: Sulla crescita mentale: “Stiamo costruendo una, un modo di affrontare l’avversario pensando a cosa dobbiamo fare noi. È una colonna portante del mio metodo, non per presunzione ma per consapevolezza delle proprie forze. C’è comunque il dovere di migliorare sempre di più in questo gruppo coeso socialmente, tecnicamente e ...

... eppure il big - match per i risultati Serie A , classifica alla mano, èAtalanta in questa nona giornata. I bianconeri friulani di Andreahanno infatti 19 punti e seguono di una sola ...... il debuttante Andreae l'esperto Gian Piero Gasperini . Nell'torna titolare Beto in attacco al posto di Success per fare coppia con Deulofeu, in casa Atalanta dubbi in attacco, con l'...Di seguito tutte le probabili formazioni di Udinese-Atalanta, raccolte dai nostri inviati. Udinese-Atalanta - Domenica 2 Ottobre, ore 15.00, Dacia.