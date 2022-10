Udine | Daniele Pittioni svanito nel nulla Continuano le ricerche del centauro

Giallo a Premariacco e Buttrio per la sparizione di un 32enne dalla sera di mercoledì, quando si è allontanato da un grupp di amici con la sua Harley ...Pittioni, 32 anni, è scomparso nei pressi di Buttrio, in provincia di. Le ricerche ufficiali, dopo la denuncia ai carabinieri dei parenti, contattati dal datore di lavoro del ragazzo, ...Giallo a Premariacco e Buttrio per la sparizione di un 32enne dalla sera di mercoledì, quando si è allontanato da un grupp di amici con la sua Harley Davidson ...Udinese, una delle sorprese più interessanti di questo scorcio di stagione è il difensore Jaka Bijol, già autore di due gol decisivi con Inter ed Hellas Verona. Il personaggio del momento in questo in ...