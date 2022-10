Torino | Juric | “Schuurs sta crescendo | sulla mentalità…”

(Di sabato 8 ottobre 2022)- Ilha svolto stamane una semplice rifinitura, in vista della gara di domani contro l’Empoli, in programma alle ore 12:30. L’allenatore del, Ivan, ha svolto la conferenza stampa di rito alla vigilia della gara contro l’Empoli. Ha parlato del momento buio, legato alle 3 sconfitte di fila, e della crescita di. Ecco di seguito, le parole del serbo: Sul periodo buio: “Le vittorie e i punti aiutano, bisogna farli sempre. Ora dobbiamo prendere la strada per arrivare a fare risultato: è un gruppo cambiato, abbiamo perso una cosa e non so se ne abbiamo guadagnato altre. Ho visto tante belle cose, anche nella costruzione, e sono curioso di vedere quale strada prenderemo. Siamo in una situazione grigia, né l’uno né l’altro. Dobbiamo prendere la strada ...

Diretta/ Milan Empoli Primavera (risultato finale 0 - 1): decide Barsi, rossoneri ko In particolare ildi Ivanaveva cominciato molto bene la stagione, ma adesso non vince da circa un ...Commenta per primo Stefano Pioli vince il big match contro la Juventus - anche - col colpo che non ti aspetti: Pobega trequartista, lì dove aveva già giocato nelcon. E De Ketelaere In panchina, per più di un'ora . Pioli ha bene in mente le caratteristiche del suo classe '99: ' Tommaso è una mezz'ala che ci dà fisicità, tempi di inserimento e ...la domenica della nona giornata del campionato di Serie A si apre con la gara delle 12.30 tra il Torino dello squalificato Ivan Juric e l’Empoli di Paolo Zanetti. I padroni di casa sono reduci dalla ...Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 3-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Milan perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Nikola Vlasic con 3 ...