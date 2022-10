Tomori | “Kalulu | che partita! Mi sono riscattato dopo il Chelsea”

Ai microfoni di DAZN , ha parlato Fikayo, autore della rete che ha aperto le marcature. ... L'abbraccio aHa fatto una gran partita e ha salvato un gol, sono felice". Milan, Pioli: "Oggi ...... che tenta una deviazione istintiva di tacco dopo un tocco disu situazione di corner, ... regalando di fatti un assist ache da due passi mette dentro . Ad inizio ripresa i rossoneri ...6 Tatarusanu La Juve non gli crea preoccupazioni. 7 Kalulu Ara la fascia da cima a fondo, e continua a difendere come uno stopper forte. 7 Tomori Gli attaccanti juventini sono gattini. Lui invece ...Il difensore rossonero Fikayo Tomori, uno dei marcatori nella vittoria per 2-0 contro ... Oggi c'era una voglia in più, pensiamo a martedì e proviamo a vincere". Kalulu su Kean ha salvato un gol fatto ...