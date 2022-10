“Sono in crisi” Un’altra coppia vip italiana al capolinea Gli indizi parlano chiaro

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Le voci stanno arrivando in maniera improvvisa e stanno tenendo col fiato sospeso tutti i fan. Ad essere coinvolti da questa vicendaValentina Ferragni e il suo fidanzato Luca Vezil, sebbene dalle loro bocche non sia uscito fuori proprio nulla almeno fino a questo momento. Ma gli attentissimi utenti non se ne perdono nemmeno una e quindi hanno immediatamente sottolineato qualcosa di insolito. Gli ultimi rumor farebbero immaginare qualcosa di molto negativo, impensabile fino a qualche tempo fa. Eppure Valentina Ferragni, parlando del fidanzato Luca Vezil, si era lasciata andare a dichiarazioni bellissime a Verissimo, come ricordato dal sito Novella 2000: “Con Luca è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti in vacanza per caso e dopo 10 minuti ci siamo salutati e non ci siamo più rivisti. Io negli anni l’ho sempre pensato e anche lui, poi mi ha riferito. ...