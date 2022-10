Sondaggio | fiducia boom per la Meloni Letta sempre più giù nel gradimento degli italiani

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 ottobre 2022)per Giorgiamentre Enricos’inabissa. È questo, in estrema sintesi, il senso deleffettuato per Repubblica dall’istituto Demos di Ilvo Diamanti. La leader di Fratelli d’Italia schizza letteralmente in alto nelguadagnando ben 12 punti in un solo mese. Ora è a quota 53 per cento. Storia completamente opposta racconta il segretario del Pd, attestato su un magro 25 per cento mentre il suo partito deve vederselapiù da vicino con il M5S. I due partiti sono ora a poca distanza l’uno dall’altro: i dem sono scivolati sotto il 18 per cento (17,8, per l’esattezza) mentre i grillini sono attestati al 16,8. La leader di FdI al 53% (+12 in un mese) Ma torniamo al ...