Serie B LIVE | Brescia 0-0 | Palermo 0-0 | Parma 0-0 Venezia-Bari 0-0

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto all'Inter in questaA (nove, al pari del Bologna); in più, i nerazzurri hanno sempre perso nelle quattro partite in cui ...... e che da allora ha conosciuto già due reboot " oltre a unaTVaction, unaTV animata, libri, fumetti, persino video game (ai quali preferiremmo non pensare). Il pianeta delle ... Diretta Serie A oggi, partite e risultati live. Sassuolo-Inter dalle 15 Milan-Juventus, big match della 9.a giornata di Serie A. La cronaca con gli highlights della partita in programma a San Siro sabato 8 ottobre Ci sarà il tutto esaurito (e non potrebbe essere ...Da Ascoli-Modena a Reggina-Cosenza, i risultati in diretta di tutte le partite in programma questo pomeriggio per l’ottava giornata del campionato di Serie B Prosegue l’ottava giornata del campionato ...