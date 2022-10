Scandalo sanità in Basilicata | arrestati e indagati politici

Quotidiano Sanità

- Un'ordinanza di 400 pagine con oltre cento indagati e tanti nomi noti su cui poggia l'operazione della Dda di Potenza, un nuovo tsunami giudiziario che scuote dalle fondamenta la politica ...Basilicata travolta dagli esiti di una indagine della Procura di Potenza che ha portato all'emanazione di diverse misure cautelari verso personalità importanti della scena politica e sanitaria ... Scandalo sanità in Basilicata. Blitz Procura per sospetti illeciti nella gestione del Ssr, tamponi Covid e 'pacchetti di voti' in cambio di atti o ritorsioni. Arresti e perquisizioni, anche in Regione