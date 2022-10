Sassuolo-Inter | Inzaghi | Dimostrato voglia di vincere nonostante le tante assenze E su Handanovic

Secondo Alessio Dionisi l'non meritava la vittoria, ma Simone Inzaghi si gode il ritorno dei tre punti e anche una prestazione caratterialmente valida sulla scia di quanto visto martedì in Champions. Lo conferma a fine ...Il centrocampista nerazzurro ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la disputa divinta 1 - 2 Ai microfoni di DAZN ha parlato il centrocampista dell'Mkhitaryan dopo la vittoria contro ilRINATA - "Abbiamo dimostrato di non mollare un centimetro ...Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn in occasione della consueta intervista post partita. Ecco le sue dichiarazioni. “Oggi abbiamo visto un Inter che ha avuto ...Sassuolo-Inter è finita. I nerazzurri ritornano alla vittoria in campionato dopo la sconfitta contro la Roma. Inzaghi e i suoi ritrovano i tre punti contro un grande Sassuolo e lo fanno da squadra. Ma ...