Sassuolo Inter 1-1 LIVE | Ferrari vicino al pareggio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Allo stadio Mapei Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 3? Occasione– Inserimento di Frattesi e gran conclusione di destro, Onana d’istinto salva, la palla finisce al limite dove Lauriente calcia di prima ma colpisce in faccia Barella. 10? Tentativo– Palla a Lautaro Martinez che dal limite prova la conclusione, si immolain scivolata. 14? Occasione– Dumfries dalla destra mette un pallone ...

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale, primo anticipo della nona giornata di Serie AGalvanizzata dall'importante vittoria contro il Barcellona, l'inaugura il nono turno di campionato in casa del. Dopo la ...... e sui social ha così fatto discutere un'immagine postata da Reggio Emilia , dove i riflettori del Mapei Stadium sono stati accesi in occasione del match train programma alle ore 15 ...A Reggio Emilia riflettori in azione nonostante le condizioni di piena visibilità: ecco cosa dice il regolamento della Lega Serie A ...Colpo del Bari, che vince 2-1 a Venezia grazie all'ottavo gol in campionato... LIVE Sassuolo-Inter 0-1: arriva il 100esimo di Dzeko. Onana salva ancora di piede prima del 45' del 08/10/2022 alle 15:43 ...