(Di sabato 8 ottobre 2022) Circa duecento persone dell’area anarchica e marxista-leninista, provenienti da varie province del nord Italia, si sono ritrovate nel pomeriggio ale stazione Porta Genova a. Da lì è partito un corteo con striscioni e fumogeni. A presidiare la manifestazione organizzata in sostegno dell’anarchico Vincenzo, in vista dell’imminente decisione dell’autorità giudiziaria francese circa la sua estradizione in Italia, è il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore Giuseppe Petronzi. Laè intervenuta dopo che i manifestanti hanno spruzzatoal peperoncinogli agenti. A giorni la decisione della Cassazione francese Continua inla mobilitazione a sostegno di Vincenzo, l’ex no ...

Milano, anarchici in piazza per il no global Vecchi rifugiato in Francia. Spray urticante contro la polizia La polizia interviene per bloccare i circa duecento manifestanti arrivati da tutto il Nord Italia che manifestavano contro l'estradizione dalla Francia ...Striscioni per 'Vince libero', fumogeni e spray urticante contro la Digos. Tutto sotto l'occhio della polizia di Stato. Nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre a Milano si è tenuto il corteo contro l'estr ...