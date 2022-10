Manchester United | occhi sul 18enne del Benfica

Calcio d'Angolo

Commenta per primo Barcellona a caccia di un nuovo terzino destro: il primo nome sulla lista di Xavi, scrive Sport , è Diogo Dalot del, passato in Italia con la maglia del Milan .Ilè fiducioso sulla permanenza di Cristiano Ronaldo nonostante i malumori del portoghese Il futuro di Cristiano Ronaldo alcontinua a tenere banco in casa Red Devils. ... Everton - Manchester United: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 09/10/2022 - Calcio d'Angolo Danilo è un giocatore che è cresciuto molto in questi anni e le sue prestazioni hanno dato modo alla società di poter trattare la cessione.Il rapporto tra Milan Skriniar e l’Inter si complica sempre più. In questi giorni dovrebbe arrivare un incontro tra il procuratore del giocatore e la dirigenza nerazzurra per cercare di trovare un acc ...