Il potere dei miliardi | così i sauditi si comprano le Olimpiadi invernali

(Di sabato 8 ottobre 2022) La montagna è «in via di realizzazione» e costerà pure 500di dollari: l'Arabia Saudita si è aggiudicata la nona edizione dei Giochi asiatici, che sono come le nostredello sci, del bob e del pattinaggio, insomma quelle che nel 2026 si terranno a Milano e Cortina, e però sono riservate ai Paesi dell'Oca, il Consiglio olimpico dell'Asia. Ci possono partecipare la Cina e la Corea del Nord, gli Emirati e la Siria, non gli Stati Uniti e Israele. Nemmeno l'Italia, se è per quello. Ma è una magra consolazione quando, poi, la fiaccola passa dallo sport alla politica. Nel senso che qui, di conti che non tornano, ce ne sono almeno due. Il primo è quello territoriale, ché Riyahd occupa gran parte della penisola arabica, è uno Stato principalmente desertico, ma affaccia lungo tutto il Mar Rosso e non è la prima meta ...