Il Mondiale in Qatar ‘aiuta’ Spalletti | perderà solo sei giocatori

(Di sabato 8 ottobre 2022) Lucianoseiper ilin2022, rassegna iridata che partirà a settembre. Gazzetta dello Sport fa un focus sulin, mettendo a confronto i vari calciatori che lasceranno le big del campionato italiano per rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali. “Mentre le rivali per lo scudetto perderanno tanti elementi di valore per la kermesse invernale in, restando praticamente senza attacco, il Napoli nello stesso periodo preparerà l’attacco… allo scudetto anche perché lì davanti resteranno tutti a casa, da Kravatskhelia ad Osimhen passando per Raspadori.dirà “addio”a Kim (Corea del Sud), Lozano (Messico), Olivera ...

Allo stato dell'arte, Rabiot non rientra nei parametri futuri del club bianconero e a maggior ragione una prima parte di stagione su alti livelli e una convocazione per ilinnon ...Oggi il Guardian pubblica una serie di articoli sullo scandalo dell'assegnazione deldi quest'anno al. La parola chiave è 'corruzione'. I principali giornali stranieri, a turno, non ha ...“Puoi avere tutti i calciatori che vuoi su uno smartphone, ma la figurina rimane in tasca come un trofeo”. La passione calcistica e la mania del collezionismo ...Lazio, che idea! Subito dopo il tour de force di queste settimane, i campionati si fermeranno per quasi due mesi, dal 13 novembre al 4 gennaio, per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Ecco ...