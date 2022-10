Il Bergamo 1991 si è presentato ai tifosi. La capitana della squadra sarà Stufi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Volley donne A1. In un Pala Indred vestito a festa dirigenti, allenatore e giocatrici si sono presentati ai. La prossima stagione dovrebbe vedere labergamasca in grado di disputare un campionato competitivo.

... sarà diretta dagli arbitri Gianluca Gagliardi (Anagni, Frosinone), Lorenzo Grazia () e ... Il totem sotto le plance risponde al nome di Giulio Gazzotti, classecon larga esperienza in Serie ...... Club '76 Chieri Gs Pino, Young Volley Lissone, Albenga e Maremola Pietra Ligure,, New Volley Carmagnola, Paladonbosco Genova e Planet Savona. Ancora la città di Sanremo ospiterà oggi, ...Volley donne A1. In un Pala Indred vestito a festa dirigenti, allenatore e giocatrici si sono presentati ai tifosi. La prossima stagione dovrebbe vedere la squadra bergamasca in grado di disputare un ...Carla Burato: È la prima volta che prendiamo parte a questo prestigioso torneo.... Ipag Ramonda debutta con Busto Arsizio ...