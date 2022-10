GIRO DI LOMBARDIA È IL GIORNO DEGLI ADDII MA È ANCHE POGACAR CONTRO VINGEGAARD

Leggi su sportnews.snai

(Di sabato 8 ottobre 2022) È l’ultima classica monumento della stagione, ma soprattutto è l’ultima corsa di tre campioni assoluti che la storia del ciclismo l’hanno scritta a caratteri cubitali, lasciando ben più di un normale segno sull’asfalto. Sono tre, e non due, seppur tutti ne hanno decantati un paio negli ultimi giorni: di Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde è stato detto e scritto di tutto, pronti ad attaccare per l’ultima volta il numero sulla schiena. Ma Iledizione 116, quello che scatterà in mattinata da Bergamo per concludersi in riva al Lario a Como, èla corsa che saluta definitivamente un campione del calibro di Philippe Gilbert, che la classica delle foglie morte (così ribattezzata perché posta in calendario ad autunno, quando ormai già da qualche settimane le foglie cadono dalle piante: poesia applicata al pedale…) l’ha vinta in due occasioni ...