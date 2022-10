Getafe-Real Madrid 0-1 | Ancelotti | “Soddisfatto per la vittoria Il Clasico? E’ ancora lontano”

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Sono moltodella prestazione. Stasera abbiamo difeso bene in una partita divertente, con tanti palloni aerei”. Queste le parole del tecnico del, Carlo, dopo ladi misura conquistata sul campo delnell’ottava giornata della Liga 2022/2023. “Militao e Rüdiger hanno fatto il lavoro ottimamente. Barcellona? Il. Prima c’è la Champions e martedì i giocatori stanchi non giocheranno – ha aggiunto l’allenatore -. Hazard sta bene e prima o poi avrà un’occasione. Non prendere gol è una fatto positivo. Lo scorso anno abbiamo vinto grazie alle prestazioni difensive e anche quest’anno difendiamo bene”. SportFace.

Massimo risultato con il minimo sforzo e soprattutto nessun rischio per ilMadrid di Carlo Ancelotti, per una sera leader solitario della Liga. Iloppone ben poca resistenza, nonostante il risultato resti in bilico fino alla fine per i numerosi sprechi dei ...Unpoco ispirato ma concreto vince il derby dell'area metropolitana di Madrid contro il(1 - 0 sul campo dei rivali, rete di Eder Militao, di testa su corner di Modric) e vola in testa alla ...(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Un Real poco ispirato ma concreto vince il derby dell'area metropolitana di Madrid contro il Getafe (1-0 sul campo dei rivali, rete di Eder Militao, di testa su corner ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...