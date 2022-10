FOTO VIDEO | Il White Rabbit fa la sua “prima apparizione ufficiale” a SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il fenomeno delha preso d’assalto il mondo del wrestling dopo che la WWE ha iniziato a stuzzicare una nuova gimmick. Inizialmente, la compagnia ha cominciato a provocare il fenomeno suonandodei Jefferson Airplane durante i live show. Tuttavia, ora è diventato un gioco di indovinelli ed enigmi, in quanto i fan predicono chi potrebbe essere il misterioso personaggio. Gli spettatori che erano presenti nell’arena durante la puntata diieri sera, hanno iniziato a postare sui social media deiin cui si vedeva la figura del Bianconiglio aggirarsi per il palazzetto. Eccolo qui! La mossa di far camminare il coniglio per dare a tutti una visione chiara sembra far parte della strategia della WWE per aumentare ...