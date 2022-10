Come configurare la miglior Pet Cam

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Come ogni anno il 4 ottobre si è celebrata la Giornata mondiale degli animali. L’evento, istituito nel 1931 e arrivato ormai alle 91esima edizione, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli animali e favorire la loro tutela. Per celebrare questa giornata, D-Link fornisce alcuni semplici consigli per prendersi cura degli animali domestici anche quando siamo fuori casa, configurando una Pet Cam ed evitando così disastri o che i nostri amici ci mettano a soqquadro il soggiorno o il giardino. Per controllare che il nostro gatto non si senta solo o per evitare che il nostro nuovo cucciolo rovisti nella spazzatura, è possibile installare una videocamera in grado di trasmettere video in diretta o registrazioni direttamente da casa nostra e inviare notifiche a qualsiasi dispositivo mobile, in modo da essere sempre a pochi click di distanza dai nostri fedeli compagni. Ecco ...