Borse | Milano -1 | 13% e le europee chiudono in calo | spread a 250 punti

Borsa Italiana

Chiusura sui minimi venerdì,- 1,13% dopo dato Usa Chiusura in calo pereuropee nell'ultima seduta della settimana, dopo il dato sull'occupazione negli Stati Uniti. Non ha aiutato la ...Chiusura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso le contrattazioni in ribasso dell'1,13%, a 20.901 punti, in una seduta negativa per tutte leeuropee e per Wall Street, spaventata dai buoni dati sul mercato del lavoro americano che non lasciano presagire un rallentamento della stretta monetaria avviata dalla Fed. . Borse europee negative assieme a Milano Piazza Affari chiude male la settimana, con il Ftse Mib in calo dell'1,13% in scia all'andamento negativo di Wall Street e delle altre Borse europee ...Non solo Exor, Atlantia e Autogrill: l'elenco dei listing in rampa di lancio non finisce qui e nel 2002 ridurranno la capitalizzazione di Borsa di circa 50 miliardi - E' tempo di riflettere sulle ragi ...