Ballando Con Le Stelle 2022 prima puntata | anticipazioni e ospiti 8 ottobre

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022)CON LE. Sabato 8torna con la nuova edizione il dance show di Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Si accendono i riflettori sulla pista da ballo più amata dal pubblico televisivo italiano, quella di “con le”, in onda da sabato 8, inserata, su Rai 1. Per la diciassettesima edizione Milly Carlucci, con Paolo Belli, torna in pista dall’Auditorium Rai del Foro Italico con un cast strepitoso. Ad aprire le danze, in qualità di “Ballerina per una notte”, una donna dallo charme ...