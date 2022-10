Ultime Notizie – SpaceX | capsula Crew Dragon si aggancia alla Iss

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Si ètaStazione Spaziale Internazionale ladi. A bordo gli astronauti della Nasa Nicole Aunapu Mann e Josh Cassada, l’astronauta giapponese Koichi Wakata e la cosmonauta russa Anna Kikina. Mann, Cassada, Wakata e Kikina si uniscono agli astronauti della Nasa Bob Hines, Kjell Lindgren, Frank Rubio e Jessica Watkins, a Samantha Cristoforetti dell’Esa (Agenzia spaziale europea) e ai cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin già presenti nella stazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Lo stesso aveva fatto in occasione della fine del doppiaggio dellepuntate di Boris 4 , avvenuta la primavera scorsa. Manca veramente pochissimo e potremo finalmente e nuovamente calarci nella ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo Elon Musk ha chiesto al tribunale del Delaware di sospendere l'azione legale ...tradotti in un accordo e nelle... Cronaca, le ultime notizie del 6 ottobre Secondo la fondazione Gimbe nell'ultima settimana i casi di contagi da Covid sono aumentati del 51%. Facciamo il punto sulla situazione, dei rischi di questo aumento e di come siano percepiti nel ...“Io sono convinto che il secondo gol ti indirizza le partite. E non ci era riuscito ultimamente. Siamo felici, una vittoria lontano da Firenze mancava da tanto tempo. Ora avremo partite ravvicinate, ...