Ultime Notizie – Crisi energia | cos’è il tetto al prezzo del gas ‘dinamico’

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La proposta italiana che tenta di sbloccare lo stallo della Ue per arrivare a una decisione sulaldel gas è caratterizzata da un aggettivo,. Cosa vuol dire? Se la spiegazione in termini tecnici è necessariamente complicata, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani l’ha spiegato in termini più comprensibili. Di fatto, si tratta di un range che prevede un minimo e un massimo, intorno un valore che può variare, all’interno della quale può fluttuare ildel gas in base alle dinamiche del mercato. Non un’asticella fissa ma, appunto, una soglia ‘dinamica’. E’ il tentativo di proporre una soluzione che possa essere allo stesso tempo utile e digeribile dal fronte di Paesi, Germania, Austria e Olanda prima di tutti, che si è sempre detto contrario al. ...

