The Fabelmans di Steven Spielberg in anteprima italiana nel programma di Alice nella città e della Festa del Cinema di Roma

Ora è ufficiale: il nuovo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, sarà presentato in anteprima italiana nel programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città. L'attesissima opera del maestro statunitense sarà proiettata per il pubblico.