Terremoto | sciame sismico nel Sud Italia | si teme il peggio | magnitudo ed epicentro

Leggi su chenews

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La terra è tornata a tremare al Sudcon una serie di scosse di. Nelle ultime ore si è verificato unoche ha messo in allerta la popolazione. I dettagli:ed. Non è la prima volta purtroppo che si verificano una serie si scosse diripetute. Il nostro paese è soggetto a questi eventi che mettono in allerta la popolazione cheogni volta il. Un fenomeno del genere si sta ripetendo proprio in queste ultime ore, dove la Sala Sismica INGV di Roma ha registrato in tempo reale. fonte foto: AdobeStock e CheNews.itContinua a tremare senza sosta la terra nel suddove sono stati registrati una serie di scosse di ...